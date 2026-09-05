JLR, maliyet artışı ve zayıf talep nedeniyle İngiltere'de 4 bin kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika
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JLR, maliyet artışı ve zayıf talep nedeniyle İngiltere'de 4 bin kişiyi işten çıkaracak

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Tata Motors'un lüks araç markası Jaguar Land Rover (JLR), Birleşik Krallık'ta önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 4.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Bu hamle, artan maliyetler, zayıf talep ve ABD'nin tarifeleri nedeniyle şirketin kârındaki keskin düşüşün ardından geliyor.

Yeni Delhi, 5 Eylül (SocialNews. XYZ) - Tata Motors'un sahibi olduğu lüks araç üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), artan maliyetler, zayıflayan talep ve ABD'nin ithalat tarifelerinin etkisiyle mücadele ediyor. The Times'ın haberine göre şirket, Birleşik Krallık'ta önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 4.000 kişiyi işten çıkarmak için hazırlık yapıyor. JLR'nin Cuma günü çalışanlarına bu hamlenin yakın olduğunu bildirmesi ve Pazartesi günü resmi olarak bir işten çıkarma programını açıklaması bekleniyor.

Otomobil üreticisi, Birleşik Krallık'ta West Midlands ve Merseyside'daki Halewood tesislerinde yaklaşık 34.000 kişiyi istihdam ediyor ve yurt içi tedarik zinciri aracılığıyla tahminen 120.000 işi destekliyor. Planlanan iş gücü azaltımı, geçen yıl Tata Motors'un mali işler müdürü olarak görev yaptıktan sonra görevi devralan İcra Kurulu Başkanı PB Balaji döneminde geliyor. Rapora göre Tata Motors, performanstaki gerilemenin ardından JLR yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı.

JLR'nin geliri, Haziran 2026'da sona eren çeyrekte yaklaşık yüzde 10 düşerken, vergi öncesi kar üçte ikiden fazla azalarak 109 milyon sterline geriledi. Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 1,7 milyar sterlin tasarruf sağlamayı ve başabaş seviyesini yıllık 300.000 araca düşürmeyi hedefliyor. JLR, organizasyonunu basitleştirerek ve verimliliği artırarak değişen küresel pazar koşullarına uyum sağlaması gerektiğini belirtti. Maaşlı ve yönetim çalışanları için gönüllü işten çıkarma programı başlatıldığı duyuruldu.

Ayrıca JLR, İngiliz araç ithalatına uygulanan yüzde 10'luk ABD tarifesinden etkileniyor. Kuzey Amerika, şirketin küresel satışlarının yüzde 29'unu oluşturuyor ve en büyük pazarı olmaya devam ediyor. Otomobil üreticisi, geçen yıl operasyonları birkaç ay aksatan bir siber saldırıdan da etkilendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Land Rover, İngiltere, Otomobil, Ekonomi, Jaguar, Tata, Son Dakika

Son Dakika Otomobil JLR, maliyet artışı ve zayıf talep nedeniyle İngiltere'de 4 bin kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: JLR, maliyet artışı ve zayıf talep nedeniyle İngiltere'de 4 bin kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika
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