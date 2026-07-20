Kadın Sürücüler için Ücretsiz Tescil

Cross River Ulaştırma Düzenleme Kurumu Başkanı Şef Oliver Orok, Pazartesi günü Calabar metropolü ve Güney Senato Bölgesi'ndeki sürücü sendikalarıyla yaptığı toplantıda politikayı duyurdu. Orok, girişimin Vali Bassey Otu'nun 'Önce İnsanlar' gündemi ve 'Tatlılık Mevsimi' programıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Ticari araç kullanan tüm kadınlar ücretsiz araç tescilinden yararlanacak ve günlük işletme harçları ödemeyecek. Ayrıca, 60 yaş ve üzeri araç sahibi erkek ticari sürücüler de aynı muafiyetten faydalanacak. Orok, hükümetin ulaşım bilet ücretlerini asgari düzeye indirdiğini ve bazı trafik ihlallerinin uygulamasını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Orok, uygunsuz araç boyama ve izinsiz çıkartma kullanımına karşı uyararak sürücülerin onaylı renkleri korumasını istedi. 1 Ağustos'ta güvenlik güçleriyle ortak özel bir uygulama başlatılacağını duyurdu. Ayrıca, INEC yetkilileri toplantıda ticari sürücülere kalıcı oy kartı kaydı yaparak sivil katılımı teşvik etti.