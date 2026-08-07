Kejriwal'dan E20 Yakıt Eleştirisi

Aam Aadmi Partisi (AAP) lideri Arvind Kejriwal, BJP hükümetinin E20 yakıt karışımı programını ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla uygulamaya koyduğunu öne sürdü. Kejriwal, Hindistan'ın Amerikan etanolüne pazar yaratmak için bu politikayı kabul ettiğini ve geçen yıl 1 milyar litre etanol ithal edildiğini, bu yıl ise 5 milyar litre ithal edileceğini iddia etti.

Eski Delhi Başbakanı, hükümetin altyapıyı yükseltmeden ve mevcut araçların E20 ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmeden bu karışımı zorla dayattığını söyledi. Benzin pompalarının yeniden tasarlanmadığını, depolama tanklarının ve tankerlerin değiştirilmediğini, 2023 öncesi üretilen milyonlarca aracın bu yakıtla çalışamayacağını belirtti. Ayrıca etanolün benzinden pahalı olduğunu ve daha az yakıt verimliliği sağladığını vurguladı.

Kejriwal, hükümetin E30 ve E40 gibi daha yüksek etanol karışımlarını planladığını öne sürerek vatandaşlara benzinli ve dizel araç almaktan kaçınma çağrısı yaptı. Uzun vadeli politika netleşene kadar bu araçlara yatırım yapılmaması gerektiğini ifade etti. AAP lideri ayrıca E20'nin test raporlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi ve partisinin bu politikaya karşı çevrimiçi kampanya başlattığını duyurdu.

Kejriwal, 2027 Goa seçimlerini işaret ederek seçmenlerin BJP'yi yenmesi halinde merkezi hükümetin E20 politikasını geri çekeceğini savundu. Kongre partisini de eleştiren Kejriwal, Kongre'ye verilen oyların politikada değişiklik getirmeyeceğini söyledi.