Kejriwal'dan Modi'ye E20 Benzini İçin Randevu Talebi

AAP lideri Arvind Kejriwal, E20 benzinine ilişkin endişeleri görüşmek üzere Başbakan Narendra Modi'den randevu talep etti. Kejriwal, tüketicilere akaryakıt istasyonlarında saf benzin veya E20 benzin arasında seçim özgürlüğü tanınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, etanol karışımlı E20 benzininin daha düşük kilometre performansı gösterdiğini savunarak fiyatının düşürülmesini istedi.

Kejriwal, halkla etkileşimlerinin ardından Başbakan'a yazma kararı aldığını ve partisinin bu konuda çevrimiçi bir dilekçe başlattığını açıkladı. Vatandaşların deneyimlerini paylaşmaya davet edildiği dilekçenin yanıtlarının Başbakan'a sunulacağını söyledi. Kejriwal, parti çalışanlarından da benzin istasyonlarında tüketicilerle görüşmelerini ve sosyal medyada paylaşım yapmalarını istedi.