Kiralamada Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Kiralamada Yeni Düzenleme

Kiralamada Yeni Düzenleme
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Ticaret Bakanlığı, kiralık araçlar için yaş ve kilometre sınırı getiren yeni yönetmelik yayımladı.

Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı kiralama sektörüne ilişkin yeni bir yönetmelik yayımladı. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle kiralık araçlara yaş ve kilometre sınırı getirildi. Klasik araçlar hariç 6 yaşından büyük ve 180 bin kilometreyi aşan araçlar kiraya verilemeyecek. Elektrikli araçlarda ise bu limit 300 bin kilometre olarak belirlendi. Ayrıca periyodik bakımı yapılmamış veya ağır hasar kaydı bulunan araçlar da kiralanamayacak.

Rent a car şirketlerinin yetki belgesi alması zorunlu hale getirildi. Firmaların meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması, sorumluların da eğitim ve mesleki yeterlilik şartlarını taşıması gerekecek. Ticaret Bakanlığı, 2027'ye kadar bir bilgi sistemi kuracak. Depozito tutarına sınırlama getirildi. 1-6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7-29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli depozito alınabilecek. Depozito, araç iadesinden sonra 7 gün içinde ödenecek. Büyükşehirlerde bazı işletmeler için en az 10 araçlık filo şartı getirilirken, bazı işletmelerde hibrit veya elektrikli araç bulundurma zorunluluğu olacak.

Yönetmelik 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Mevcut işletmelere yetki belgesi için 1 Temmuz 2027'ye, araç şartlarına uyum için ise 1 Ocak 2028'e kadar süre verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Kiralamada Yeni Düzenleme - Son Dakika

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