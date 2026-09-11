Küresel elektrikli araç satışları ağustosta altıncı kez arttı, Avrupa %36 büyüdü

Küresel elektrikli araç talebi ağustosta art arda altıncı ay yükseldi. Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre dünya genelinde bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları yıllık %2 artışla 1,83 milyon adede ulaştı. 2026'nın ilk sekiz ayındaki toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre %4 artışla 13,4 milyon oldu. Avrupa çift haneli büyümeyle öne çıkarken Kuzey Amerika'daki daralma derinleşti; Çin'de ise aylık satışlar toparlandı.

Avrupa'da elektrikli araç satışları ağustosta yıllık %36 yükseldi. Temmuzda başlayan yaz dönemi yavaşlaması sürse ve satışlar aylık bazda %15 gerilese de yılbaşından bu yana büyüme %28'den %29'a çıktı. Bölgenin büyük pazarlarındaki teşvikler, daha uygun fiyatlı modeller ve bazı ülkelerde yükselen yakıt fiyatları talebi destekledi. Avrupa satışlarının yarısından fazlasını oluşturan Fransa, Almanya ve İngiltere'de büyüme sürerken Fransa'da elektrikli araçların pazar payı ağustosta %41 ile rekor kırdı.

İspanya'nın yeni 'Auto+' teşvik programı 4 Ağustos'ta başvurulara açıldı. 1 Ocak 2026'dan itibaren geriye dönük uygunluk sağlayan program, yeni elektrikli otomobiller için en fazla 4.500 euro destek sunuyor. Programın 2026 sonuna kadar bütçesi 400 milyon euro olarak belirlendi. İspanya'da elektrikli araçların pazar payı 2025'teki %18'den 2026'nın ilk sekiz ayında %20'ye yükseldi.