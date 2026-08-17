LG ve Nvidia\'dan Stratejik İş Birliği

Güney Koreli teknoloji devi LG, yapay zeka alanındaki konumunu güçlendirmek için Nvidia ile stratejik bir iş birliği kurdu. Bu kapsamda LG, CES 2027'de Nvidia teknolojileriyle donatılmış bir insansı robot tanıtmayı planlıyor. Robotun beyni Nvidia'nın Jetson Thor platformu olacak, yazılımda ise Isaac GR00T altyapısı kullanılacak. Bu adım, LG'nin robotik ve fiziksel yapay zeka alanlarında küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Ortaklık sadece robotlarla sınırlı kalmayacak. LG ve Nvidia, otomotiv endüstrisi için de yenilikçi çözümler üretecek. Otonom araç üreticilerine yönelik hazır sistemler, araç içi deneyimi dönüştürecek. Nvidia'nın Drive Hyperion altyapısı sayesinde yeni nesil araç içi sistemler, otomobil üreticilerine avantaj sağlayacak. LG yönetimi Nvidia'yı ziyaret ederek yapay zeka altyapısının genişletilmesi konusunda anlaştı. LG, bu sistemlerle sürücüsüz araç teknolojilerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Araçların algılama yetenekleri ve sürücü destek sistemleri iyileşecek.

Bu hamle, LG'nin sadece bir ev elektroniği üreticisi değil, aynı zamanda karmaşık yapay zeka sistemleri entegratörü olduğunu gösteriyor. Nvidia ise donanım ekosistemini küresel çapta yaygınlaştırmaya devam ediyor. 2027 yılı teknoloji meraklıları için hareketli geçecek.