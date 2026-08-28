Londra\'da Sürücüsüz Taksiler Gecikebilir

Londra'da tamamen sürücüsüz taksilerin hizmete girmesi, düzenleyici engeller nedeniyle beklenenden daha uzun sürebilir. Uber ve Waymo, İngiltere'nin başkentinde robotaksi sunmayı planlayan operatörler arasında yer alıyor. Geçen yıl yapılan açıklamalara rağmen, sürücüsüz özel araç kiralama hizmetinin 2026'da Londra'ya gelmesi beklenirken, bu sürecin gecikeceği tahmin ediliyor.

Gecikmenin nedeni, Sürücü ve Araç Standartları Kurumu (DVSA) tarafından verilecek izinlerin ve Transport for London (TfL) tarafından belirlenecek operasyonel kuralların henüz tamamlanmamış olması. TfL, sürücüsüz araç operatörlerinden gerekli kayıtların henüz alınmadığını belirtiyor. Hükümetin pilotaj planına göre, insan sürücü içermeyen yolcu taşıma hizmetleri için otomatik yolcu hizmetleri (APS) izni gerekiyor. TfL sözcüsü, sürecin ilk aşamasının araçların sertifikasyon kurumuna kaydedilmesi olduğunu ve operatörlerin bu aşamayı tamamlamadığını, DVSA izni veya TfL onayı için başvuru yapılmadığını söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı (DfT), sürücüsüz araçların tam olarak devreye alınması için düzenleyici çerçevenin hala geliştirildiğini ve 2027'den itibaren uygulanabileceğini açıkladı. Bu arada Uber ve araç ortağı Wayve, arkasında insan güvenlik sürücüsü bulunan küçük ölçekli bir pilot uygulama başlatmayı planlıyor. TfL Strateji Direktörü Christina Calderato, perde arkasında büyük bir çalışma olduğu için TfL'nin sürücüsüz araç rehberini yayımlamakta acele etmediğini söyledi. Bu, Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander'ın geçen yıl sürücüsüz araçlar için takvimi hızlandırmasına rağmen gerçekleşiyor.

Waymo, hükümet onayına bağlı olarak yıl sonuna kadar sürücüsüz araçlarını çalıştırmayı hala planladığını belirtti. TfL'nin APS onay rehberini yayımlandığında inceleyeceklerini ve onay almak için çalışacaklarını ifade etti. Wayve CEO'su Alex Kendall ise düzenlemeler netleşene kadar belirli bir tarihe odaklanmadıklarını söyledi. Dünya genelinde Çin ve ABD dahil pek çok şehirde sürücüsüz taksiler halihazırda kullanılıyor. Bu ay Zagreb, Uber üzerinden rezervasyon yapılabilen otonom sürüş hizmeti sunan ilk Avrupa şehri oldu, ancak ilk lansmanda araçta hala bir operatör bulunuyor.