Lüks Araç Test Sürüşünde Hasar Gördü

BÜYÜKÇEKMECE'de tamirhaneye bırakılan 15 milyon lira değerindeki lüks otomobil, ustanın test sürüşü sırasında beton bloğa çarptı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazayı yapan oto tamir ustası Hakan Yılmaz, "Araç sahibi anlayışla karşıladı. Ankayışla karşıladı derken, 'Hanenize hayırlı olsun' dedi. Satın aldık. Müşterimizin parasını en kısa zamanda tamamlayıp vereceğiz" dedi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu Ekinoba mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamiri yapılan 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilin direksiyonuna geçen oto tamir ustası, test sürüşü sırasında yoldaki kayganlık sebebiyle kontrolünü kaybetti. Araç köprünün beton bloğuna çarptıktan sonra devrilerek kullanılamaz hale geldi. Usta yara almadan kazayı atlattı. Diğer yandan ustanın, kazadan kısa süre önce aracı tamir ettiği anları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

TEST SÜRÜŞÜNDE KAZA OLDU

Hakan Yılmaz yaşananları anlattı.Yılmaz, "Aracımızın kaskosu yok. Olay aracın test sürüşü esnasında gerçekleşti. Normalde sosyal medyada bayağı bilgi kirliliği var. Ustanın testte ne işi var gibisinden. Bu tür araçlarda, yüksek hızlarda 120 kilometreden sonra rüzgar sesi geliyor. O da bu camlarda çerçeve olmadığından kaynaklanıyor. Biz de bu sesi duyarak ona göre müdahale ediyoruz." dedi.

'SATIN ALDIK, PARAYI EN KISA SÜREDE VERECEĞİZ'

Kazanın nasıl meydana geldiğini anlatan Yılmaz, "Test dönüşünde normalde E-5'te 80 kilometre hızla giderken yerlerde muhtemelen bir kayganlaşma vardı. Onu tam tespit edemedik ama gaza yüklenmemizde aracın hakimiyetini kaybederek araç tamamen kontrolümüzden çıkarak beton bloğa çarptık. Araç sahibi zaten sağolsun anlayışla karşıladı. Anlayışla karşıladı derken, 'Hanenize hayırlı olsun' dedi. Biz de 'Tamam' dedik. Bu şekilde mağduriyetini gidereceğiz. Herhangi bir problem yok. Araç 15 milyon lira değerinde; satın aldık. Müşterimizin parasını en kısa sürede tamamlayıp vereceğiz" dedi.