Lüks Big, keten bazlı biyokompozit gövdesiyle Avrupa'nın küçük elektrikli otomobil pazarına farklı tasarım sunuyor
Liux Big, Avrupa'nın küçük elektrikli otomobil rekabetine keten bazlı biyokompozit gövdeli aracıyla katılıyor. 260 litre bagaj sunan modelde çevre dostu malzeme kullanılırken, şirket 2030'a kadar yıllık 20 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.
Liux Big, Avrupa'nın küçük elektrikli otomobil rekabetine farklı bir tasarımla katılıyor. Araçta keten bazlı biyokompozit bir gövde kullanılıyor.
260 litre bagaj sunan elektrikli model için şirket, 2030'a kadar yıllık 20 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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