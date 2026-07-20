Manuel Vitesli Araçlar Pazar Dışında

Küresel otomotiv endüstrisinde manuel vitesli araçlar pazar dışına itiliyor. ODMD verileriyle uyumlu şekilde dünya genelinde otomatik şanzıman hakimiyeti kesinleşti. Volkswagen, Toyota ve BMW gibi birçok üretici yeni modellerinde manuel seçenekleri tamamen kaldırıyor.

ABD'de 2025 model araçların yalnızca %0,6'sı manuel şanzımana sahip. Avrupa'da 2001'de %91 olan manuel araç oranı bugün %29'a geriledi. Gelişmiş otomatik şanzımanların yakıt tasarrufu ve sürüş konforu dönüşümü tetikliyor. Elektrikli araçların şanzıman ihtiyacını ortadan kaldırması ve otonom sürüş teknolojileri manuel sistemleri sınırlandırıyor. Sektör temsilcileri manuel şanzımanın gelecekte yalnızca sınırlı sayıda performans modelinde kalabileceğini öngörüyor.