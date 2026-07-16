Martı ve Tensor'dan Otonom Taksi Ortaklığı

Martı, Silikon Vadisi merkezli Tensor ile çok yıllık stratejik ortaklık imzaladı. Anlaşma kapsamında Tensor tarafından üretilen yapay zeka destekli sürücüsüz araçlar Martı filosuna eklenecek. Yasal izinlerin ardından kullanıcılar uygulama üzerinden otonom robotaksi çağırabilecek.

Tensor'un Seviye 4 otonom sistemleri, belirli koşullarda insan müdahalesi olmadan seyahat imkanı sunuyor. 2016'da kurulan Tensor, Kaliforniya'da tam sürücüsüz yolcu taşıma izni alan ikinci firma. 2025'te tanıtılan Robocar modeli hem bireysel hem filo kullanımına uygun.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, yapay zeka ve otonom yazılımların şehir içi trafiği dönüştüreceğini belirtti. Tensor CEO'su Dr. Jay Xiao ise ortaklığın küresel büyüme planlarında dönüm noktası olduğunu ve Martı'nın kullanıcı ağı sayesinde otonom sürüş deneyimini Türkiye'ye hızlıca yayacaklarını söyledi.