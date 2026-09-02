Maruti Suzuki CEO'su Takeuchi, Hindistan otomotiv tedarikinde derin yerlileşme ve kalite çağrısı yaptı

Maruti Suzuki India CEO'su Hisashi Takeuchi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, otomotiv tedarik zincirinde derin yerlileşme gerektiğini vurguladı. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılmasının, Hindistan'ın güvenilir bir üretim merkezi olarak öne çıkması için bir fırsat oluşturduğunu söyledi. 66. ACMA Yıllık Oturumu'nda konuşan Takeuchi, maliyetin yanı sıra güvenilirlik ve sürekliliğin de tedarik zincirlerinde belirleyici olduğunu belirtti. Derin yerlileşmenin, yurt içi kapasiteleri artırarak ve değer zincirinin daha büyük bir payını üstlenerek dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu ifade etti.

Takeuchi, küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılmasının ilk olumlu faktör olduğunu söyledi. Yarı iletken kıtlığı ve jeopolitik çatışmalar gibi kesintilerin, maliyet odaklı yaklaşımın yetersiz kaldığını gösterdiğini kaydetti. Bu durumun, Hindistan'ın üretim ve tedarik zincirinde güvenilir bir ortak olmasına imkan tanıdığını ifade etti. Takeuchi, hükümet politikalarının da yerlileşmeyi desteklediğini belirterek, PLI planı ve Hindistan Yarı İletken Misyonu'nu örnek gösterdi. Bu girişimlerin kritik alanlarda yetkinlik kazandırabileceğini ve stratejik bağımlılıkları azaltabileceğini söyledi.

Başbakan Narendra Modi'nin 'Sapta Dhara' kapsamında üretimi Hindistan'ın gelecekteki büyümesinin kilit alanlarından biri olarak tanımladığını hatırlatan Takeuchi, iç talebin ve ihracatın birlikte ölçek yaratarak ileri teknolojilere yatırım yapılmasını mümkün kıldığını belirtti. GST 2.0 düzenlemelerinin otomotiv pazarını büyüttüğünü, ihracat potansiyelinin de arttığını sözlerine ekledi. Maruti Suzuki'nin yerlileşme yatırımlarına devam edeceğini ancak yerlileşmenin yeterli olmadığını, ürün kalitesinin de küresel standartlara ulaşması gerektiğini vurguladı.

Özellikle alt tedarikçilerin geliştirilmesine dikkat çeken Takeuchi, Tier-2 ve Tier-3 tedarikçiler yetkin olmadan dünya standartlarında kalite üretmenin mümkün olmadığını söyledi. Bu tedarikçilere teknoloji ve mühendislik desteği sağlanmasının uzun vadeli rekabet için kritik olduğunu belirtti. Kapasite artarken talep dalgalanmalarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Takeuchi, esnek üretim ve önceden planlama yapılmasının önemine değindi.

Maruti Suzuki'nin risk yönetiminde teknolojiyi kullandığını aktaran Takeuchi, tedarikçi lokasyonlarının haritalanması ve yerel hava durumu verilerinin entegrasyonu sayesinde olası kesintiler için önceden uyarı sağlandığını söyledi. Her kesintiyi tahmin etmenin imkansız olduğunu, asıl amacın riskleri erken belirleyerek önlem almak olduğunu ifade etti. Sektörün dayanıklılığını artırmak için derin yerlileşme, insan kaynağı, kolektif öğrenme ve teknoloji alanlarına odaklanılması gerektiğini sözlerine ekledi.