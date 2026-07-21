Maruti Suzuki Fiyat Artışı Duyurdu - Son Dakika
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Maruti Suzuki Fiyat Artışı Duyurdu

Maruti Suzuki Fiyat Artışı Duyurdu
21.07.2026 14:31
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Maruti Suzuki, Ağustos'tan itibaren araç fiyatlarını 30.000 rupiyeye kadar artıracak.

Yeni Delhi: Pazar lideri Maruti Suzuki India, artan girdi maliyetlerini kısmen dengelemek için Ağustos ayından itibaren araç modellerinde fiyatları 30.000 rupiyeye kadar artıracağını duyurdu. Kesin değişim miktarı modele göre değişecek.

Şirket, son birkaç aydır maliyet etkisini hafifletmek için çaba gösterdiğini ancak enflasyonist baskılar nedeniyle maliyetlerin bir kısmını yansıtmak zorunda kaldığını belirtti. Fiyat artışı Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olacak. Şirket, giriş seviyesi S-Presso'dan premium Invicto'ya kadar araçlar satıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Ağustos, Suzuki, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Maruti Suzuki Fiyat Artışı Duyurdu - Son Dakika

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