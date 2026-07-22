Mavis Tire, Pep Boys\'u Satın Alıyor

Mavis Tire Express Services Corp., 22 Temmuz Salı günü yaptığı açıklamada, Icahn Enterprises'a ait Pep Boys'u yaklaşık 700 milyon dolar nakit karşılığında satın alacağını duyurdu. Anlaşmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

Satın alma, Mavis'in ABD ve Porto Riko'da yaklaşık 800 Pep Boys mağazasını bünyesine katmasını sağlayacak ve özellikle batı bölgelerindeki varlığını güçlendirecek. Icahn Enterprises, daha önce Pep Boys'tan devralınan gayrimenkuller ile AAMCO Transmissions ve Precision Tune Auto Care işlerini elinde tutacak.

Mavis'in CEO'su David Sorbaro, 'Pep Boys, sadık müşteri tabanı, köklü pazar varlığı ve tedarik zincirimizi güçlendirecek dağıtım ağı getiriyor' dedi. Pep Boys CEO'su Joe Auriemma ise 'Mavis ailesinin bir parçası olarak Pep Boys, büyüme yolunda ölçek ve operasyonel güç kazanacak' ifadelerini kullandı.