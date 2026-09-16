McLaren, Birleşik Krallık'ta yeni fabrika ve 1.000 iş için yatırım yapıyor - Son Dakika
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McLaren, Birleşik Krallık'ta yeni fabrika ve 1.000 iş için yatırım yapıyor

McLaren, Birleşik Krallık\'ta yeni fabrika ve 1.000 iş için yatırım yapıyor
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İngiliz otomobil markası McLaren, Güney Yorkshire'daki Ar-Ge tesisini genişletmeyi ve Birleşik Krallık'ta yeni bir fabrika açmayı planlıyor. Şirketin 2032'ye kadar Woking ve Güney Yorkshire'daki üslerinde yaklaşık 1.000 iş yaratabileceği tahmin ediliyor.

İngiliz otomobil markası McLaren, Güney Yorkshire'daki araştırma ve geliştirme tesisini genişletmeyi ve yatırım yoluyla Birleşik Krallık'ta yeni bir fabrika açmayı planlıyor. Şirketin 2032'ye kadar Surrey, Woking ve Güney Yorkshire'daki üslerinde yaklaşık 1.000 iş yaratabileceği tahmin ediliyor.

Duyuru, Başbakan Andy Burnham, Dışişleri Bakanı Louise Haigh ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds'ın Çarşamba günü McLaren'ın Woking'deki Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etmesi sırasında yapıldı. Hükümet, yatırımı Britanya için bir kazanım olarak sunmak istiyor. Ülke, kısmen Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşların yol açtığı küresel çalkantı nedeniyle zorlu bir ekonomik durumla karşı karşıya.

Bu hafta başında Şansölye John Healey, ekonomik büyüme ve ülke genelinde yeni işler yaratma adımlarını görüşmek üzere iş dünyası liderlerini Downing Street'te ağırladı. Reynolds, bunun 'savaş sonrası dönemde otomobil endüstrimize yapılan en büyük yatırım' olduğunu söyledi ve Başbakan'ın Britanya'yı yeniden sanayileştirme taahhüdüne katkı sağladığını belirtti.

Woking'den konuşan Reynolds, 'Başbakan her posta koduna büyüme getirmekten söz etti. Bu, hükümetin temel hedeflerinden biri. Bunu yapan ve kendine yeniden inanan bir Britanya. Ben onun güvenini ve iyimserliğini memnuniyetle karşılıyorum' dedi.

Reynolds, 'McLaren'e bu misyonda kilit rol oynadığı, Birleşik Krallık'ın büyük bir otomobil üreticisi ulus olduğunu ve olmaya devam edeceğini kanıtladığı için teşekkür etmek istiyorum. Bazen dünyanın en hızlı otomobillerini yaparız ve McLaren kesinlikle yaptı. Ama bence her zaman en iyisini yaparız. Ben Bakan olduğum sürece, bugün ve gelecek yıllarda başarılı olmanız için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum' diye konuştu.

Reynolds, McLaren F1 piyasaya çıktığında yaklaşık 12 yaşında olduğunu ve bunun 'gördüğü en heyecan verici şeylerden biri' olduğunu söyledi. 'Yatak odamın duvarında bir McLaren F1 posteri olabilir; belki buradaki tek kişi ben değilim. Bir Britanya süper otomobilinin dünyanın en hızlısı olmasının yarattığı heyecanı ve gururu gerçekten hatırlıyorum. Kesinlikle bir tane isterdim; söylemeliyim ki bunu hayatımda henüz gerçekleştiremedim' diye ekledi.

Burnham, babasının ölümünden sonraki ilk kamu etkinliğinde McLaren fabrikasını gezdi. İşçiler ve çıraklarla sohbet etti, ardından bir görevli özelliklerini anlatırken W1 süper otomobilinin direksiyonuna geçti. Burnham duyuruyu memnuniyetle karşıladı ve bunun 'dünya standartlarındaki üreticilerimizden McLaren'dan Britanya'ya büyük bir güven oyu' olduğunu söyledi. 'Burada ve Rotherham'da yaptıkları yatırımı görmek harika ve bu, Britanya ekonomisine uzun vadeli güvenin işareti' dedi.

Başbakan daha önce şöyle demişti: 'McLaren Britanya'ya daha fazla yatırım yapıyor; gelecekteki her otomobilin tasarımını, mühendisliğini ve üretimini burada tutuyor ve bunu yapmak için bin kişi daha alıyor. Yatırımları, fabrika kapılarının çok ötesinde büyüme yaratacak, kaliteli çıraklık ve işler sağlayacak. Nitelikli iş, insanca ücret ve bir yere gurur böyle geri kazanılır.'

Başbakan, 'Hükümet ile iş dünyası arasındaki bu tür bir ortaklık, toplulukları yeniden sanayileştirmemize ve Britanya'nın her bölümünü daha iyi duruma getirmemize yardımcı olacak. Gençlerin bunu görüp nerede büyümüş olurlarsa olsunlar üretimde kendileri için bir gelecek olduğunu bilmelerini istiyorum' dedi.

McLaren Automotive CEO'su Nick Collins, Birleşik Krallık operasyonlarına yapılan yatırımın üç şey sağlayacağını söyledi: 'Birincisi, portföyümüzü genişletip yeni nesil modelleri piyasaya sürerken Birleşik Krallık'ta araç montajını büyüteceğiz. İkincisi, tarihimizde ilk kez gelecekteki motorlarımızı kendi bünyemizde üreteceğiz. Son olarak da dünya lideri olduğumuz karbon fiber geliştirme merkezimiz olan Güney Yorkshire'daki McLaren Composites Technology Centre'ı büyütecek.'

Kaynak: Haber Merkezi

Birleşik Krallık, Otomobil, McLaren, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil McLaren, Birleşik Krallık'ta yeni fabrika ve 1.000 iş için yatırım yapıyor - Son Dakika

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