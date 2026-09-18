Mercedes-AMG\'nin ilk elektrikli SUV\'u 17 Ekim 2026\'da Stuttgart\'ta tanıtılacak iddiası

Mercedes-AMG'nin ilk elektrikli SUV'u 17 Ekim 2026'da Stuttgart'ta tanıtılacak iddiasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mercedes-AMG'nin sıfırdan tasarlanan ilk elektrikli SUV modelinin 17 Ekim 2026'da Stuttgart'taki Mercedes-Benz Müzesi'nde düzenlenecek 'The 140 Festival' kapsamında tanıtılacağı iddia edildi. Resmi doğrulama gelmezken teslimatların 2027'de başlayacağı öne sürülüyor.
Mercedes-AMG'nin tamamen kendi mühendisleri tarafından sıfırdan tasarlanan ilk elektrikli SUV modeli hakkında heyecan verici detaylar ortaya çıktı.
Resmi kanallardan henüz kesin bir doğrulama gelmese de çeşitli kaynakların aktardığı raporlara göre elektrikli GT SUV, 17 Ekim 2026 tarihinde Stuttgart'taki Mercedes-Benz Müzesi tarafından düzenlenecek 'The 140 Festival' etkinliği kapsamında tanıtılacak. İddialara göre teslimatlar 2027 yılında başlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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