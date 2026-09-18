Mercedes-AMG sıfırdan geliştirdiği ilk elektrikli SUV\'u 17 Ekim 2026\'da tanıtacak

Mercedes-AMG sıfırdan geliştirdiği ilk elektrikli SUV'u 17 Ekim 2026'da tanıtacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mercedes-AMG'nin sıfırdan geliştirdiği ilk elektrikli SUV modeli, 17 Ekim 2026'da Stuttgart'taki Mercedes-Benz Müzesi'nde düzenlenen The 140 Festival kapsamında tanıtılacak. AMG.EA mimarisi üzerine inşa edilen ve EQE ile EQS SUV'ların üzerinde konumlanan modelin pazara çıkışı ve ilk müşteri teslimatlarının 2027'de yapılması bekleniyor.
Mercedes-AMG, mevcut standart modellerin dönüştürülmesi yerine sıfırdan geliştirdiği ilk elektrikli SUV modelini 17 Ekim 2026 tarihinde tanıtmaya hazırlanıyor. Aracın dünya prömiyeri, Stuttgart'taki Mercedes-Benz Müzesi tarafından düzenlenen The 140 Festival kapsamında yapılacak.
Markanın tamamen elektrikli AMG.EA mimarisi üzerine inşa edilen ikinci aracı olan süper SUV, mevcut EQE ve EQS SUV serilerinin üzerinde konumlanacak. Tanıtımın ardından modelin pazara çıkışı ve ilk müşteri teslimatlarının 2027 yılı içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sizin düşünceleriniz neler ?