Mercedes-Benz arazi araçları için su üzerinde yüzebilen kontrol sisteminin patentini aldı

Mercedes-Benz, arazi araçlarının su üzerinde batmadan kalmasını sağlayan yenilikçi bir kontrol sisteminin patentini aldı. Alman Patent Ofisi'ne Mercedes-Benz Group AG adına kaydedilen başvuru, iki akslı bir aracın göle veya nehre girebildiğini, su yüzeyinde dengede kalabildiğini ve dışarıdan yardım almadan tekrar karaya çıkabildiğini tanımlıyor. Şimdilik seri üretim projesi bulunmasa da geleceğin amfibik arazi araçları için önemli bir vizyon sunuyor.

Sistem, aracın suda batmamasını sağlayan kaldırma kuvvetini her tekerlek yuvasına yerleştirilen sökülebilir köpükler veya şişirilebilir malzemelerle elde ediyor. Her köşede bağımsız çalışan kontrol ünitesi, değişen yüklere ve su akıntılarına karşı aracı dengede tutmak için hava yastıklarını ayrı ayrı şişirip indirebiliyor. Sönük kaplamalar yedek lastik bölmesinde saklanıyor ve su geçişinden önce otomatik olarak şişiriliyor.

SUV su üstünde yüzerken tekerlekler işlevini yitirmiyor; zeminle teması kesilen lastikler dönmeye devam ediyor. Adaptif süspansiyon sistemi tekerlek açılarını dümen gibi ayarlıyor. Motorlar itme kuvveti sağlarken kontrol ünitesi, akıntıları telafi etmek için her tekerleğe bağımsız tork gönderiyor. Bu sayede sudan karaya geçiş anında yan kayma önleniyor ve sürücünün rotası korunuyor.