Mercedes-Benz'ten Kar Düşüşü Açıklaması - Son Dakika
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Mercedes-Benz'ten Kar Düşüşü Açıklaması

Mercedes-Benz\'ten Kar Düşüşü Açıklaması
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Mercedes-Benz, Çin'deki rekabet nedeniyle otomobil karında büyük düşüş yaşadı.

Premium Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Salı günü otomobil işindeki karın düştüğünü bildirdi. Şirket, Çin'deki yoğun rekabet nedeniyle 704 milyon avro değer düşüklüğü yazdı. Çeyrek dönem net karı yüzde 13,5 artarak 1,09 milyar avroya yükselse de, otomobil bölümünün temel kazançları yüzde 26 düşüşle 909 milyon avroya geriledi.

Mercedes, Çin yatırımlarının değerinde yazdığı değer düşüklüğünün dahil edilmesiyle otomobil karının neredeyse yüzde 94 düştüğünü açıkladı. Şirket, Çin pazarının stratejik önemini koruduğunu ancak yoğun rekabet, zayıf talep ve model değişikliklerinin satışları etkilediğini belirtti. Ayrıca, araç teslimatları Çin'de çeyrekte yüzde 30 düştü.

Mercedes-Benz, Çin'deki zayıflık nedeniyle yıl için satışların 2025 seviyesi olan 132,2 milyar avroya göre yüzde 7,5'e kadar daralmasını bekliyor. Bu, önceki sabit satış büyümesi tahmininden bir düşüşü işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Mercedes-Benz'ten Kar Düşüşü Açıklaması - Son Dakika

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