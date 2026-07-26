MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için son tarih 31 Temmuz. Yılda iki kez ödenen verginin bu dönemi, milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi veya GİB mobil uygulaması üzerinden kredi kartı, banka kartı veya havale ile yapılabiliyor. Ayrıca yetkili bankalar, vergi daireleri ve PTT şubeleri de ödeme kabul ediyor. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde resmi sitelerin kullanılması önem taşıyor.

MTV'den yüzde 90 ve üzeri engelli bireylerin araçları, özel tertibatlı taşıtlar, diplomatik araçlar ile kamu kurumları, belediyeler ve Kızılay'a ait araçlar muaf. Vergi tutarı, aracın yaşı, motor hacmi ve değerine göre değişiyor. Örneğin, 1300 cc'ye kadar motor hacmi ve 541 bin lira üzeri değere sahip araçlarda yıllık MTV 1-3 yaşta 6.902 lira, 4-6 yaşta 4.807 lira, 7-11 yaşta ise 2.693 lira. 1301-1600 cc motor hacmindeki araçlarda ise bu tutarlar sırasıyla 12.028, 9.012 ve 5.220 lira.