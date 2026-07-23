Nissan\'dan Avrupa\'da 1,25 Milyon Elektrikli Araç Satışı

Nissan, Avrupa'daki elektrikli araç satışlarında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bölgede şimdiye kadar 1 milyon 250 bin elektrikli araç satıldı; bunun yaklaşık 350 bini tam elektrikli araçlardan oluşuyor. Japon otomobil üreticisi, Avrupa'da en geniş elektrikli ürün gamına sahip olduğunu belirtiyor.

Yeni modeller arasında tamamen yeni EV MICRA, üçüncü nesil LEAF, güncellenmiş Ariya ve e-POWER donanımlı yenilenmiş X-Trail yer alıyor. Bu araçlar Barselona'da düzenlenen bir sürüş etkinliğinde basına tanıtıldı. Nissan ayrıca 2025'te bir A-segmenti EV ve 2027'de tam elektrikli JUKE'yi piyasaya sürecek.

Nissan AMIEO Bölge Başkan Yardımcısı Clíodhna Lyons, müşteri odaklı yaklaşımlarını vurgulayarak, farklı elektrikli teknolojilerle her ihtiyaca uygun seçenek sunmayı hedeflediklerini söyledi. Şirket, tam elektrikli, e-POWER ve hibrit modelleriyle elektrikli sürüşü daha erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

ACEA verilerine göre Avrupa'da hibrit ve elektrikli araçların pazar payı artıyor. 2025'te elektrikli araçlar AB'deki yeni araç tescillerinin %61,3'ünü oluştururken, hibrit modeller %34,5 ile en büyük segment haline geldi.