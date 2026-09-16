NITI Aayog çalıştayında Gauba, elektrikli mobilitede 920 milyar rupiyi aşan desteği açıkladı

NITI Aayog'un Eyalet EV Politikaları Çalıştayı'nda konuşan Shri Rajiv Gauba, küresel elektrikli mobilite geçişinin sürdüğünü söyledi. 2025'te elektrikli otomobillerin yeni otomobil satışlarındaki payı ABD'de yaklaşık onda bir, AB'de dörtte birden fazla, Çin'de yarıdan fazla oldu. Bu oranların önümüzdeki yıllarda dünyada belirgin şekilde artması bekleniyor. Gauba, Batı Asya krizinin 1970'lerdeki petrol krizlerinin yakıt verimliliğini hızlandırmasına benzer şekilde elektrikli mobilite için önemli bir kırılma noktası olabileceğini belirtti.

Gauba, elektrikli mobiliteye geçişi Viksit Bharat 2047 vizyonu için "ekonomik, çevresel ve stratejik bir zorunluluk" olarak niteledi. Hindistan'ın ham petrol ihtiyacının yaklaşık %89'unu ithal ettiğini, EV yaygınlaşmazsa araç sahipliği arttıkça bu bağımlılığın artabileceğini vurguladı. Otomotiv sektörünün GSYH'ye yaklaşık %7,1 katkı sağladığını ve yaklaşık 19 milyon kişiye istihdam sunduğunu hatırlattı. Delhi gibi şehirlerde araç emisyonlarının halk sağlığı maliyetlerine dikkat çekerek temiz mobiliteye geçişi acil öncelik olarak tanımladı.

Hükümetin FAME, PM E-DRIVE ve PM E-bus Sewa ile otomotiv ve otomotiv bileşenleri ile ileri kimya hücresi batarya depolama için iki üretim bağlantılı teşvik programı üzerinden 920 milyar rupiyi aşan destek sağladığını anlattı. Şarj ekosisteminin petrol pazarlama şirketleri ve özel oyuncularla hızla genişlediğini, yeni Unified Bharat e-Charge uygulamasının şarj altyapısını daha erişilebilir ve kullanışlı hale getireceğini söyledi.

Eyaletlere dönen Gauba, Hindistan'ın 36 eyalet ve birlik toprağından 29'unun EV politikalarını bildirdiğini, IEMI puanlarının geniş tabanlı iyileşme gösterdiğini aktardı. En yüksek eyalet puanı bir yılda 77'den 84'e, medyan puan 36'dan 40'a çıktı. Endeksin eyaletlere ilerlemelerini izleme ve kanıta dayalı politika oluşturma imkanı sunduğunu belirtti. Eyaletler arasındaki farklılıkların sanayi tabanı, mali kapasite ve coğrafyadan kaynaklandığını, bunun bir zayıflık değil, eyaletler birbirinden öğrenirse güç olduğunu söyledi.

Gauba, eyaletleri seçili şehirlerde toplu taşımayı elektrikli hale getirmeye öncelik vermeye, şarj altyapısının mekansal olarak iyi dağıtılmış ve güvenilir olmasını sağlamaya ve araştırma ile inovasyona yatırımı teşvik etmeye çağırdı. Raporun tamamı NITI Aayog'un internet sitesinde yer alıyor. Kaynak: Press Information Bureau.