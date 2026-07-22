OMODA | JAECOO\'nun Satışları Artıyor

Haziran ayında küresel ölçekte 75 bin 102 adet satış gerçekleştiren OMODA | JAECOO'nun aylık satışları üst üste ikinci kez 75 bin adedin üzerine çıktı. Yılın ilk altı ayındaki toplam küresel satışları ise 379 bin 110 adede ulaştı.

Avrupa'da büyümesini sürdüren marka, Birleşik Krallık'ta JAECOO 7 modeliyle en çok satan ilk üç otomobil arasında yer aldı. İtalya'da 11 aydır kesintisiz büyüme kaydeden marka, İspanya'da pazar payını yüzde 3,3'e yükseltti. Polonya'da sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayan OMODA | JAECOO, Fransa'da üç ayda 4 bin araç teslim etti.