Otomobil Satışlarında Düşüş

Türkiye 0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %11,44 daralarak 105.041 adet oldu. Ocak-Haziran döneminde ise %8,19 daralma ile 558.179 adet gerçekleşti. GSR3 yönetmeliği öncesi distribütör kampanyaları satışları canlandırsa da mevduat faizleri ve jeopolitik riskler talebi baskıladı.

İkinci el otomobil pazarında Mayıs ayına göre %5 daralma ile 326.678 adet satış yapıldı. Geçen yılın aynı ayına göre %3 düşüş kaydedildi. Stokta kalma süresi 48 günden 50 güne yükseldi. Hafif ticari araçlarda aylık %9 daralma ile 45.019 adet satıldı. 15 yaş üstü araç pazarında satışlar %5 azalırken fiyatlar yatay seyretti. İkinci el elektrikli araç satışları ise yılın ilk yarısında %71 artış gösterdi.