Otomobilde otomatik vites payı Ağustos'ta yüzde 97'ye çıktı - Son Dakika
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Otomobilde otomatik vites payı Ağustos'ta yüzde 97'ye çıktı

Otomobilde otomatik vites payı Ağustos\'ta yüzde 97\'ye çıktı
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Ağustos ayında otomobil alanların yüzde 97'si otomatik vitesi tercih etti, manuel vitesin payı yüzde 3'te kaldı. Bu oran 10 yıl önce yüzde 57 seviyesindeydi.

Otomobil alımlarında tercih otomatik vitese yöneldi. Otomatik vitesli araçlar uzun süredir tercih ediliyor ve satışları hızla artmaya devam ediyor. Manuel vites tercih edilmediği için trafikte otomatik vitesli araç sayısı da doğal olarak çoğaldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin her ayın ilk günlerinde açıkladığı verilere göre, Ağustos ayında manuel vitesli otomobiller toplam satışlar içinde yalnızca yüzde 3'lük pay aldı. Otomobil alanların yüzde 97'sinin tercihi otomatik vites oldu. 10 yıl önce bu oran yüzde 57 seviyesindeydi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomobilde otomatik vites payı Ağustos'ta yüzde 97'ye çıktı - Son Dakika

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