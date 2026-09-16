Otomobilde satış bedeli ve onarım profili birbirinden bağımsız iki alan olarak öne çıkıyor

Bir otomobilin satış bedeli ile onarım profili birbirinden bağımsız iki farklı alandır. Tüketiciler çoğunlukla yalnızca satın alma anındaki etiket fiyatına odaklanır.

Onarım profili ise aracın toplam parça sayısını, bünyesindeki elektronik aksam yoğunluğunu ve bir kaza sonrasında yapılması zorunlu teknik müdahaleleri tanımlıyor.

Gelişmiş sürücü destek sistemlerine sahip modellerde ve elektrikli araçlarda bu iki kavram son yıllarda daha da önemli hale geliyor.