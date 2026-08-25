Otomotiv Devinde İşten Çıkarma Krizi

Alman otomotiv devinde, 5 fabrikanın kapatılması ve 50 bin çalışanı etkileyecek işten çıkarma planı tansiyonu zirveye taşıdı. Şirket yönetiminin gündeme getirdiği bu plan, çalışanlar arasında büyük tepkiyle karşılandı.

10 binden fazla işçinin katıldığı olağanüstü kurulda, yönetim ile çalışanlar arasında sert tartışmalar yaşandı. Toplantıda, işten çıkarma kararlarının geri alınması ve fabrikaların açık tutulması yönünde talepler dile getirildi.