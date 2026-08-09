Otomotiv Endüstrisi Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Otomotiv Endüstrisi Büyümeye Devam Ediyor

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Maruti Suzuki, otomotiv pazarının büyümesini ve GSYİH'nın hızla arttığını belirtti.

GST reformlarının zorunlu kılmasıyla otomotiv endüstrisinin 2030-31 mali yılında 6,1 ila 6,3 milyon adede ulaşacağını belirten Maruti Suzuki India (MSIL) Başkanı RC Bhargava, küçük otomobil pazarının payının son beş yıla kıyasla çok daha hızlı büyüyeceğini söyledi. GST reformlarından bu yana ulusal GSYİH büyüme rakamlarının çoğu kurumun tahmininden daha iyi olduğunu ifade eden Bhargava, İran-ABD savaşına rağmen Hint ekonomisinin büyük ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülke olmaya devam ettiğini kaydetti.

GST tahsilatlarının, ürünlerin yüzde 90'ından fazlasında vergi oranları düşürülmesine rağmen canlılık gösterdiğini ve yeni yüksek seviyelere ulaştığını belirten Bhargava, reformların yalnızca otomotiv sektörüne değil ekonominin birçok alanına ivme kazandırdığını vurguladı. 2025-26 mali yılının MSIL için rekor yıl olduğunu açıklayan Bhargava, 24,22 lakh araç satışı, 4,47 lakh araç ihracatı, 23,4 lakh araç üretimi ve 1,83 lakh crore konsolide gelir elde edildiğini, yıllık karın 14.445,4 crore ile en yüksek seviyede gerçekleştiğini söyledi.

Yeni GST oranlarının uygulanmasının ardından perakende satışların geçen yılın ikinci yarısında yüzde 17 arttığını belirten Bhargava, talep gören modellerde üretim kapasitesi yetersizliği nedeniyle Mart ayında 1,9 lakh bekleyen sipariş bulunduğunu ifade etti. Bu sorunu çözmek için tüm yeni üretim hatlarını esnek hale getirdiklerini aktaran Bhargava, bu yılın ilk çeyreğinde MSIL satışlarının yüzde 38, sektörün ise yüzde 28 büyüdüğünü, küçük otomobil satışlarının da yüzde 35 arttığını bildirdi.

Hindistan'ın net sıfır hedefi için birden fazla teknoloji gerektiğini savunan Bhargava, yerel kaynaklardan büyük miktarlarda biyogaz üretilebileceğini ve bu enerjinin ithal CNG'nin yerini alarak sıfır emisyonlu ve yenilenebilir bir seçenek olacağını belirtti. Maruti Suzuki Yönetim Kurulu'nun ilk aşamada 561 crore maliyetle dört biyogaz tesisi kurulmasını onayladığını, süreç ve teknoloji hakkında daha fazla bilgi edindikçe üretim ve dağıtıma önemli yatırımlar yapmayı umduklarını ifade etti. Bhargava ayrıca, ekonominin büyük bir büyüme potansiyeli olduğunu, hükümetin sürdürülebilir yüksek büyüme için kararlı olduğunu, otomotiv endüstrisinin de bu gelişimi takip edeceğini söyledi. Yapay zekanın etkilerinin yanı sıra çevre koruma ve güvenlik gereksinimlerinin de dikkate alınması gerektiğini ekledi.

Kırsal bölgelerde otomobil satışlarının kentsel bölgelerden daha hızlı arttığını ve satış, servis ve yedek parça ağını genişlettiklerini aktaran Bhargava, hükümete reformlarda hızlanma ve iş yapma kolaylığı çağrısında bulundu. Daha fazla teknolojinin yolsuzluğu ve gecikmeleri azalttığını, zaman tasarrufunun üretim maliyetlerini düşürdüğünü söyleyen Bhargava, özel sektöre ve rekabetin gücüne güvenilmesi gerektiğini vurguladı. Büyüyen otomotiv endüstrisinin ekonomide büyük istihdam fırsatları yarattığını belirten Bhargava, "Tüm siyasi partilere ricam, zenginlik yaratan reformları desteklemeleridir. Hükümet ve muhalefet, üretilecek ek kaynakların daha adil bir toplum için kullanılmasını sağlamalıdır" diye ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Suzuki, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomotiv Endüstrisi Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika

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