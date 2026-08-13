Otomotivde İnsansı Robot Dönemi - Son Dakika
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Otomotivde İnsansı Robot Dönemi

Otomotivde İnsansı Robot Dönemi
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Otomotiv endüstrisi, yapay zeka destekli insansı robotlarla büyük bir dönüşüm yaşıyor.

Otomotiv endüstrisi, üretim hatlarını değiştirecek yeni bir otomasyon dalgasının eşiğinde. Yıllardır fabrikalardaki sabit ve hantal robotların yerini, yapay zeka ile donatılmış, yürüyebilen ve düşünebilen insansı makineler alıyor. Sektör temsilcilerine göre bu devrim; nitelikli işçi açığını kapatmayı, üretim maliyetlerini düşürmeyi ve insanları monoton işlerden kurtarmayı vaat ediyor.

BMW, Güney Carolina'daki fabrikasında insansı robotları test ediyor. Lojistikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Ulrich Wieland, robotların henüz insanlardan yavaş olduğunu ancak gelişim hızlarının dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Hyundai ise Georgia'daki tesisinde otonom taşıma araçları ve dört ayaklı robotlar kullanıyor. Kıdemli Müdür Jerry Roach, robotların kazaları önlediğini ve hiçbir zaman bir direğe çarpmadıklarını söylüyor. Hyundai'nin 2021'de Boston Dynamics'i satın alması, bu alandaki vizyonunu netleştiriyor.

Uzmanlar, insansı robotların maliyetine dikkat çekiyor. MIT'den Ben Armstrong, temel işleri otomatikleştirmenin daha ucuz yolları olduğunu belirterek bu robotları '100 dolarlık bir soruna 1 milyon dolarlık çözüm' olarak tanımlıyor. Sendikalar ise endişeli. UAW Başkanı Shawn Fain, robotları işçiler için büyük bir tehdit olarak nitelendiriyor. Hyundai'nin Güney Kore'deki çalışanları süreçte söz sahibi olmak için greve gitti.

Elon Musk, Tesla'nın insansı robotu Optimus'u şirketin yapay zeka stratejisinin merkezine yerleştirerek 'Optimus şimdiye kadarki en büyük ürün olacak' diyor. General Motors ise bacaklı robotlar yerine tekerlekli ve pratik 'cobot' teknolojilerini tercih ediyor. Fabrikalardaki insan gücünün yerini alacak bu yatırımların istihdam ve küresel rekabet üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Yapay Zeka, Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

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