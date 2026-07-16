ÖTV Oranları Değişiyor - Son Dakika
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ÖTV Oranları Değişiyor

16.07.2026 08:11
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TBMM'de, taşıtlarda ÖTV oranları çekiş sistemine göre belirlenecek; emekli maaşı artışı da var.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi, taşıtların ÖTV oranlarının belirlenmesinde çekiş sisteminin de dikkate alınmasını öngörüyor. Buna göre, 4x4 araçlar ile 4x2 araçlar için farklı ÖTV oranları uygulanabilecek. Komisyon Başkanı AK Partili Mehmet Muş, düzenlemenin zorunlu olmadığını, sadece yetki verildiğini belirtti.

Teklif ayrıca en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkarıyor ve nükleer yatırımlar için KDV iadesini 2045 yılına kadar uzatıyor. CHP ve İYİ Parti'nin emekli maaşına yönelik önergeleri ise kabul edilmedi. Sinema sektörü temsilcileri, bilet satışlarındaki düşüşe dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Otomobil ÖTV Oranları Değişiyor - Son Dakika

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