Penske Automotive, Hisselerini Satın Alma Teklifi Aldı - Son Dakika
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Penske Automotive, Hisselerini Satın Alma Teklifi Aldı

Penske Automotive, Hisselerini Satın Alma Teklifi Aldı
23.07.2026 01:01
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Penske Automotive, Mitsui ve PC'den adi hisselerini 210 dolar karşılığında satın alma teklifi aldı.

Bloomfield Hills, Michigan merkezli Penske Automotive Group, Inc. (NYSE: PAG), çeşitlendirilmiş bir uluslararası ulaşım hizmetleri şirketi ve dünyanın önde gelen otomotiv ve ticari kamyon perakendecilerinden biri olarak, Yönetim Kurulu'nun bugün Penske Corporation ("PC") ve Mitsui & Co., Ltd. ("Mitsui")'den, şirketin kendilerine ve bağlı kuruluşlarına ait olmayan kalan adi hisselerini hisse başına 210 dolar nakit karşılığında satın almak üzere gayriresmi, ön hazırlık niteliğinde ve bağlayıcı olmayan bir teklif aldığını duyurdu. PC ve Mitsui ile bağlı kuruluşları şu anda şirketin çıkarılmış adi hisselerinin toplam %72,6'sına sahiptir.

Yönetim Kurulu, teklifi incelemek ve değerlendirmek üzere çıkar çatışması olmayan ve bağımsız yöneticilerden oluşan özel bir komite kurdu. Özel komite, bağımsız hukuk ve mali danışmanlar da dahil olmak üzere danışmanlar tutma yetkisine sahiptir. Herhangi bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı veya şartları konusunda garanti verilemez. Şirket, aksi gerekli görülmedikçe teklif hakkında daha fazla yorum yapmayı veya gelişmeleri açıklamayı planlamamaktadır. Hissedarların şu anda herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Penske Automotive, Hisselerini Satın Alma Teklifi Aldı - Son Dakika

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