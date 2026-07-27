Porsche 5 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak

Alman lüks spor otomobil üreticisi Porsche, küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik yeniden yapılanma kapsamında 2035 yılına kadar 5 bin çalışanının işine son verileceğini duyurdu. Şirket, sürecin sosyal açıdan sorumlu bir yaklaşımla yürütüleceğini vurguladı.

Açıklamada, küçülmenin büyük ölçüde doğal emeklilik, demografik etkiler, kısmi emeklilik programlarının genişletilmesi ve gönüllü ayrılık sözleşmeleri yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.