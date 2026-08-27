Porsche 911 Challenge Tanıtıldı

Porsche, yarış odaklı yeni modeli 911 Challenge'ı tanıttı. "Giriş seviye yarış otomobili" olarak nitelendirilen araç, markanın pist piramidinde 718 Cayman GT4 RS Clubsport'un yerini alacak.

Yüksek maliyetli yarış otomobillerinin aksine Porsche, yedek parça ve işletim giderlerini en aza indirmek için seri üretim 911 GT3 teknolojisinin büyük bir kısmını korudu. Bu yaklaşım sayesinde aracın dış tasarımı standart GT3 yol versiyonuna oldukça benziyor.