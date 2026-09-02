Range Rover ilk tam elektrikli modelini tanıttı: Solihull'da üretim başlıyor, JLR 10.500 çalışanına eğitim verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Range Rover ilk tam elektrikli modelini tanıttı: Solihull'da üretim başlıyor, JLR 10.500 çalışanına eğitim verdi

Range Rover ilk tam elektrikli modelini tanıttı: Solihull\'da üretim başlıyor, JLR 10.500 çalışanına eğitim verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Range Rover, ilk tam elektrikli modelini tanıttı ve araç, Solihull'da üretilecek. Şirketin elektrifikasyon programında büyük bir değişim anlamına gelen bu lansman, West Midlands'daki tesislerde geniş çaplı iyileştirmelerle desteklendi. Ana şirket JLR, elektrikli üretim için 10.500 çalışanına eğitim verdiğini açıkladı; Solihull'da yaklaşık 9.000 çalışan eğitildi, bölgede 1.500 kişi daha eğitim aldı.

Range Rover, ilk tam elektrikli modelini tanıttı. Planlanan lansmanı bir yıl geciken araç, Solihull'da üretilecek. Bu, şirketin elektrifikasyon programında büyük bir değişim anlamına geliyor ve West Midlands'daki tesislerde geniş çaplı iyileştirmeler yapıldı.

Ana şirket JLR, elektrikli üretim için 10.500 çalışanına eğitim verdiğini açıkladı. Son mali baskılara ve planlanan işten çıkarmalara rağmen modernizasyon çalışmaları sürüyor. Coventry merkezli otomobil üreticisi, geçen yılki siber saldırının ardından düşen karlar, tedarik zinciri sorunları ve yeniden yapılanma ile karşı karşıya.

Şirket, lansmanın yeni batarya ve elektrikli sürüş ünitesi üretim hatlarıyla desteklendiğini, Solihull'da yaklaşık 9.000 çalışanın elektrifikasyon için eğitildiğini ve bölgede 1.500 kişinin daha eğitim aldığını belirtti. Jaguar Land Rover'ın Wolverhampton'daki Elektrikli Tahrik Üretim Merkezi, içten yanmalı motorların yanı sıra batarya paketleri ve elektrikli sürüş üniteleri üretiyor.

Range Rover Genel Müdürü Martin Limpert, yeni modelin on yıllık 'özenli mühendisliğin' sonucu olduğunu söyledi. JLR'nin elektrikli araç lansmanı, Norveçli bir tedarikçideki yangının ardından ilk çeyrekte karın 66 milyon sterline düştüğü zorlu bir yılın ardından geldi. Şirket ayrıca, bir siber saldırının üretimi bir aydan fazla durdurmasından bir yıldan az bir süre sonra 300'den az pozisyonun kaldırılacağını doğrulayarak yeniden yapılanma sürecinden geçiyor.

Sonuçlar açıklandığında firma, yeni ürün lansmanlarının 'JLR'yi iyi durumda bırakacağını, ancak sektörün karşılaştığı jeopolitik, enflasyonist ve düzenleyici zorlukları kabul ettiklerini' söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Range Rover, Otomobil, Ekonomi, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Range Rover ilk tam elektrikli modelini tanıttı: Solihull'da üretim başlıyor, JLR 10.500 çalışanına eğitim verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
22:57
İbrahim Kalın’ın yeni imajı dikkat çekti
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 05:22:43. #7.12#
SON DAKİKA: Range Rover ilk tam elektrikli modelini tanıttı: Solihull'da üretim başlıyor, JLR 10.500 çalışanına eğitim verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement