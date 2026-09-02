Range Rover'ın İlk Elektrikli Modeli Bir Yıl Gecikmeyle Tanıtıldı, 10 Bin 500 Çalışan Yeniden Eğitildi
Range Rover, ilk tamamen elektrikli modelini planlanan tarihten bir yıl sonra tanıttı. Araç, İngiltere'nin Solihull kentinde üretilecek ve JLR'nin elektrifikasyon dönüşümünde önemli bir adım olarak görülüyor. Şirketteki 10 bin 500 çalışan, elektrikli üretim sürecine uyum için yeniden eğitimden geçirildi.
Range Rover, planlanan tarihten bir yıl sonra ilk tamamen elektrikli modelini tanıttı. Solihull'da üretilecek olan araç, JLR'nin elektrifikasyon dönüşümünde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Şirketteki 10 bin 500 çalışan, elektrikli üretim için yeniden eğitildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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