BEYKOZ Riva Köprüsü üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 15.30 sıralarında Riva Köprüsü üzerinde seyreden bir otomobilin motor kısmında başladı. Otomobili emniyet şeridinde durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Otomobildeki yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Otomobil › Riva Köprüsü'nde Araç Yangını - Son Dakika
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