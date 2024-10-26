Rize\'de Otomobil Belediye Tesisine Girdi

Otomobil

RİZE'de kontrolden çıkan otomobil, belediye tesislerine girdi. Kimsenin yaralanmadığı ve tesiste hasara neden olan kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 52 DA 700 plakalı otomobil, caddede seyrettiği esnada, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak belediyeye ait sosyal tesise girdi. Otomobilin, tesis camlarını kırıp içeri girmesi sonucunda iş yerinde zarar meydana geldi. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada otomobil, sürücüsü kısa süre şok geçirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, sürücüye müdahalede bulundu. Ekiplerin aracı güvenli şekilde kaldırmasının ardından, tesiste temizlik yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; kontrolden çıkan otomobilin, kaldırıma çıkarak tesisin ön giriş kısmındaki camlara çarparak içeri girdiği anlar yer aldı.

HABER: Mehmet Can PEÇE - KAMERA: RİZE,