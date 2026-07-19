Ryan Blaney'nin NASCAR Yarışı Heyecanı - Son Dakika
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Ryan Blaney'nin NASCAR Yarışı Heyecanı

19.07.2026 02:41
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Ryan Blaney, North Wilkesboro'daki NASCAR şampiyonasında galibiyet peşinde koşuyor.

NORTH WILKESBORO, N.C. (AP) — Ryan Blaney, sıcak bir seriyi tarihe dönüştürmeyi umuyor. 2023 Cup Series şampiyonu, geçen hafta Atlanta'daki zafer de dahil olmak üzere sekiz ardışık ilk 10 bitirişiyle formunun zirvesinde. Bu, Pazar gecesi North Wilkesboro Speedway'de 30 yıl aradan sonraki ilk şampiyona puan yarışına büyük bir ivme kazandırıyor.

0,625 millik pist, 2023-25 NASCAR All-Star Yarışı'na ev sahipliği yapmak üzere yenilenmeden önce çeyrek yüzyıl boyunca terk edilmiş haldeydi. Blaney, sıralama turlarının iptal edilmesinin ardından metriklerle pol pozisyonundan başlayacak. Geçen hafta 263 turun 171'inde lider olan Blaney, puan durumunda üçüncü sıraya yükseldi ve lider Denny Hamlin'in sadece 65 puan gerisinde.

Blaney, Bubba Wallace ve Christopher Bell ile üçlü bir mücadeleyi kazanarak galibiyete ulaştı. Las Vegas bahis şirketlerine göre bu hafta favori (+500) olarak görülüyor. Ayrıca 1 milyon dolarlık NASCAR Sezon İçi Mücadelesi'nin yarı finalinde Bell, Chase Elliott ve Todd Gilliland ile mücadele edecek. Kazanan, gelecek hafta Indianapolis Motor Speedway'deki Brickyard 400'de belli olacak.

Chase için yarışta, 16 sürücülü alanın belirlenmesine altı yarış kaldı ve her puan önemli. Ryan Preece, kesme çizgisinin 26 puan altında ve kısa pistlerde toparlanmayı umuyor. Ross Chastain'in sorunları devam ediyor; aracı üç kez denetimden geçemedi ve ceza aldı. Ayrıca Austin Hill ve Connor Zilisch'in araçları da iki kez denetimden kaldı.

North Wilkesboro'da sekiz NASCAR efsanesi hazır bulunacak: Richard Childress, Ray Evernham, Chad Knaus, Jeff Hammond, Larry McReynolds, Kyle Petty, Kenny Wallace ve Eddie Wood. Rusty Wallace ise baş mareşal olacak. Pazar gecesi yarışı, Charlotte'un yaklaşık iki saat kuzeyinde ve biletler tükendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Ryan Blaney'nin NASCAR Yarışı Heyecanı - Son Dakika

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