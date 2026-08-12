Şehir İçi En Az Enerji Tüketen Elektrikli Araçlar - Son Dakika
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Şehir İçi En Az Enerji Tüketen Elektrikli Araçlar

Şehir İçi En Az Enerji Tüketen Elektrikli Araçlar
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Alman dergi, şehir içi en az enerji tüketen 7 elektrikli aracı sıraladı; Dacia Spring lider.

Elektrikli otomobillerde enerji tüketimi, özellikle şehir içi kullanımda araç sahiplerinin maliyetlerini doğrudan etkileyen önemli kriterlerden biridir. Alman otomotiv dergisi Auto Motor und Sport, gerçekleştirdiği testlerden yola çıkarak şehir içinde en az enerji tüketen 7 elektrikli otomobili sıraladı.

Liste, araçların ekonomik sürüş koşullarında ölçülen Eco tüketim değerlerine (kWh/100 km) göre oluşturuldu. İşte o araçlar: Citroën e-C4 X (15.2 kWh/100 km), Opel Corsa-e (14.9), Tesla Model Y Premium Long Range Dört Çeker (14.8), Cupra Raval (14.7), Tesla Model Y Standard (14.1), Mini Cooper E (13.8) ve lider Dacia Spring Electric 65 (12.1 kWh/100 km).

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Şehir İçi En Az Enerji Tüketen Elektrikli Araçlar - Son Dakika

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