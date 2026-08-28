Singapur\'da Elektrikli Araç Güvenliği Görüşmeleri

Singapur Ulaştırma Otoritesi (LTA), Singapur'daki Çinli elektrikli araç bayi ve üreticileriyle, acil bir durumda açılması zor olabilecek kapılara sahip araçların olup olmadığını belirlemek için görüşmeler yapıyor.

LTA, The Straits Times'ın sorularına 28 Ağustos'ta verdiği yanıtta, Çin'de elektronik kapı sistemine sahip araçları kapsayan bir geri çağırma kampanyasından haberdar olduğunu, bu kapsamda iç mekanik acil durum kapı açma kollarının acil bir durumda bulunmasının veya çalıştırılmasının zor olabileceği endişesinin bulunduğunu söyledi.

LTA, düzenli olarak araç güvenlik gereksinimlerini gözden geçirdiğini ve elektronik kapı sistemleriyle ilgili gelişmeler dahil olmak üzere sektör ve teknolojik gelişmeleri takip ettiğini belirtti. Ayrıca Singapur'da yetkili bayiler tarafından herhangi bir geri çağırma yapılmadığını ve araç sahiplerinden kapıların çalıştırılması veya mekanik acil durum açma mekanizmasına erişim konusunda herhangi bir geri bildirim alınmadığını ekledi.

LTA tarafından onaylanan elektronik kapılı araçlar, acil durumlarda yolcuların kapıları içeriden açabilmesini sağlayan mekanik güvenlik özelliklerini zaten içeriyor. Araçları hakkında endişeleri olan araç sahiplerinin yetkili bayileriyle iletişime geçmeleri öneriliyor.

LTA ayrıca sürücülere ve araç kullanıcılarına, kullandıkları araçları, özellikle de mekanik acil durum açma mekanizmasının yerini ve çalışmasını öğrenmelerini hatırlattı.