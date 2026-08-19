Skywell ET5 için Yangın Krizi

Türkiye'de son altı ayda sekiz farklı yangın olayıyla gündeme gelen Çinli otomotiv markası Skywell'in ET5 elektrikli modeli için teknik heyet Çin'den Türkiye'ye geldi. Kullanıcıların tepkileri ve servis süreçlerindeki belirsizlikler sürerken, yangın incelemeleri öncesinde talep edilen yüksek ücretler yeni bir kriz başlattı.

Olayların ardından Türkiye distribütörü Ulu Motor, kullanıcılara gönderdiği bildirimde garanti ve bakım gerekçesi olmadığını belirterek inceleme için 90 bin TL artı KDV talep etti. Sürücüler, ayrıca 5 bin TL'lik çekici masrafının da kendilerine yansıtılmasına tepki gösterdi. Distribütör ise bu tutarın inceleme değil, onarım bedeli olduğunu öne sürdü.

Araç sahipleri bakımlarını düzenli yaptırdıklarını belirtirken, yetkisiz yazılım, darbe alan batarya ve teknik servis yetersizlikleri tartışılmaya devam ediyor. Ayrıca araçlarda kullanılan soğutma sıvısının içeriğinin de bağımsız kurumlarca incelenmesi gerektiği ifade ediliyor.