Skywell ET5 Yangınları Üzerine İnceleme

Türkiye'de son altı ayda Skywell ET5 modelinde birden fazla yangın olayı yaşandı. Bu durum üzerine Çinli üretici, konuyu yerinde incelemek üzere resmi bir teknik heyet gönderdi.

Süreç devam ederken, yanan araçların incelenmesi karşılığında araç sahiplerinden talep edilen yüksek bedeller ve satış sonrası hizmetlerde yaşanan aksaklıklar kullanıcıların tepkisine neden oluyor. Yetkililerin inceleme ücreti konusundaki açıklamaları ise tartışma yaratmayı sürdürüyor.