Spa'da Antrenman Çatışmaları

George Russell, son yarışta Antonelli'nin bitirememesinden yararlanarak şampiyona farkını 25 puana indirmişti ancak Spa'daki ikinci antrenmanda İtalyan pilotun 1.2 saniye gerisinde kaldı. Russell, arka lastiklerin çok soğuk olduğunu ve kaydığını belirtti.

Max Verstappen ilk seansta en hızlıyken gün sonunda üçüncü oldu. Lando Norris ikinci sırayı alırken, yeni batarya nedeniyle 10 sıra grid cezası alacak. Lewis Hamilton dördüncü, Isack Hadjar beşinci, Oscar Piastri altıncı oldu.

Pierre Gasly, Stavelot virajında kaza yaparak seansın 13 dakika durmasına neden oldu. Seans kalan iki dakikada yeniden başladı ancak Antonelli'nin zirvedeki yeri değişmedi.