Sun Auto, Integrity Automotive'yi Satın Aldı - Son Dakika
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Sun Auto, Integrity Automotive'yi Satın Aldı

Sun Auto, Integrity Automotive\'yi Satın Aldı
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Sun Auto, Washington'daki Integrity Automotive'yi alarak bölgedeki varlığını 25 lokasyona çıkardı.

Sun Auto Network, Washington eyaletinin Issaquah kentinde faaliyet gösteren Integrity Automotive'yi satın alarak Pasifik Kuzeybatı bölgesindeki varlığını genişletti. Bu satın alma ile birlikte Sun Auto'nun bölgedeki lokasyon sayısı 25'e yükseldi.

Integrity Automotive, lastik satışı ve montajı, fren onarımı, yağ değişimi, akü değişimi, araç teşhis ve periyodik bakım hizmetleri sunmaktadır. Satın alma, Sun Auto'nun müşteri hizmetleri, teknik uzmanlık ve topluluk katılımına bağlı köklü işletmelerle ortaklık kurma stratejisiyle uyumludur.

Müşteriler ayrıca Sun Auto'nun 7/24 çevrimiçi randevu alma, dijital araç muayeneleri ve Sürücü Taahhüdü gibi hizmet modeline erişebilecek. Sun Auto Tire & Service Bölge Operasyon Başkan Yardımcısı Scott Damico, Integrity Automotive'nin Issaquah ve çevre topluluklarda güven kazandığını ve bu temeli genişletmekten heyecan duyduklarını belirtti.

Sun Auto, ülke çapında 575'ten fazla lokasyonda faaliyet göstermekte olup, stratejik satın almalar ve yeni mağaza geliştirmeleriyle ağını genişletmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Washington, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Sun Auto, Integrity Automotive'yi Satın Aldı - Son Dakika

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