Temmuz 2026\'da Avrupa\'nın en çok satan elektrikli otomobili belli oldu, Tesla Model Y\'de belirgin düşüş var

Elektrikli otomobil satışları dünya genelinde olduğu gibi Avrupa'da da artarak devam ediyor. Temmuz 2026 verilerine göre Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu.

Sonuçlar oldukça şaşırtıcı; zirvede beklenmeyen bir otomobil yer alırken, dünyanın en çok satan elektrikli aracı olan Tesla Model Y'nin satışlarında belirgin bir düşüş yaşandı.