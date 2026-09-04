Tesla Cybercab için işletmelere ilgi formu yayınladı, robotaxi ağını genişletmek istiyor

Tesla, Perşembe günü, Cybercab filoları satın almak veya ağı için altyapı sağlamak isteyen işletmelere yönelik bir ilgi formu yayınladı. Bu hamle, şirketin altın rengi otonom aracına ilişkin hedeflerinin robotaxi operatörlüğünün ötesine geçtiğini gösteriyor. Austin'deki Cybercab etkinliğinden önce duyurulan form, Tesla'nın otonom araçlarını üçüncü taraf işletmelere satacağının kesin kanıtı olmasa da, şirketin büyüme planları hakkında önemli ipuçları veriyor. Tesla ölçeğini artırmak istiyor ve bunu tek başına yapmaya niyetli görünmüyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, yıllardır düşük maliyetli robotaksilerden oluşan devasa bir filo kurmaktan bahsediyor. Ancak ilk dönemlerde bu hayaller, kişisel olarak sahip olunan Tesla araçlarına odaklanmıştı. 2016'da Musk, otonom sürüş yazılımına sahip Tesla sahiplerinin araçlarını kiralayarak para kazanabilecekleri bir gelecekten söz etmişti. 2019'daki Autonomy Day'de ise sahiplerin otonom araçlarını, Uber'in iş modeline benzer şekilde, kendi araç paylaşım uygulamasına ekleyebileceğini belirtmişti. 2020'de "Gelecek yıl Tesla'dan otonom robotaksilerin çıkacağını öngörmek konusunda kendime çok güveniyorum" demişti.

Ancak bu vizyon gerçekleşmedi. Şirket, önce Tesla Model Y araçlarıyla, şimdi de özel olarak tasarlanan Cybercab ile kendi robotaxi filosunu test etmeye ve işletmeye odaklandı. Şimdiye kadar Tesla, robotaxi işini kendi bünyesinde tutmaya kararlı görünüyordu. Ancak "robotaxi ağını kurmamıza yardımcı olun" diyen ilgi formu, şirketin çevreyi üçüncü taraf şirketleri de kapsayacak şekilde genişletmede fayda ve kar gördüğünü ortaya koyuyor. Formda, Cybercab filosu satın alma, mobilite merkezleri ve altyapı, etkinlik iş birliği ve "diğer" seçenekleri sunuluyor.

Robotaxi filosu yönetimi işine giren şirketlerin sayısı giderek artıyor. Örneğin, başlangıçta sürücülere araç finansmanı sağlayan Afrikalı fintech girişimi Moove, otonom filo yönetimi işini ölçeklendiriyor. Geçen ay 2,1 milyar dolar değerleme üzerinden 250 milyon dolar toplayan girişim, Waymo'nun Phoenix, Miami ve Las Vegas'taki filo operatörü konumunda. Uber'in robotaxi pazarından pay almak için ortaklık kurduğu diğer otonom filo yönetimi şirketleri arasında Avomo ve New Horizon ile Avis ve Hertz gibi geleneksel araç kiralama devleri yer alıyor. Tesla'nın filo operatörlerine kapılarını açması, daha fazla küçük oyuncunun pazara girmesini teşvik ederek şirketin pazarları daha hızlı doyurmasına yardımcı olabilir.