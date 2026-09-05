Tesla Cybercab tanıtımı beklentileri karşılamadı; hisseler yüzde 6 düştü - Son Dakika
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Tesla Cybercab tanıtımı beklentileri karşılamadı; hisseler yüzde 6 düştü

Tesla Cybercab tanıtımı beklentileri karşılamadı; hisseler yüzde 6 düştü
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Tesla'nın otonom robotaksi modeli Cybercab'in tanıtımı, yatırımcı beklentilerini karşılamadı ve şirket hisseleri Cuma günü yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti.

Tesla'nın uzun süredir beklenen otonom robotaksi modeli Cybercab'in tanıtımı, yatırımcı beklentilerini karşılayamadı ve şirket hisseleri Cuma günü yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti. Perşembe günü Teksas'ın Austin kentinde davetlilere özel ve canlı yayınlanmadan gerçekleştirilen etkinlikte, CEO Elon Musk'ın yer almaması dikkat çekti. Şirket, Tesla Robotaksi uygulamasını kullananların Austin'in belirli bir bölgesinde sürücüsüz yolculuk yapabileceğini açıkladı.

RBC Capital Markets analistleri, şirketin önceki duyurulara kıyasla çok az yeni bilgi paylaştığını, fiyatlandırma, üretim hızı ve düzenleyici onaylar gibi temel soruların cevapsız kaldığını belirtti. Canlı yayın yapılmaması, Tesla'nın geleneksel ürün tanıtımlarından büyük bir sapma olarak değerlendirildi. Hisse senedindeki düşüş, etkinlik öncesinde Perşembe günü kaydedilen yüzde 5,4'lük artışın ardından geldi.

Etkinlikle aynı gün Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Cybercab'in kamu yollarında kullanım için güvenli olup olmadığını ve federal güvenlik standartlarına uygunluğunu incelemek üzere denetim sorgusu başlattı. Kurum, aracın kendi kendine onay sürecinin doğru yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Wells Fargo analistleri ise Austin'deki robotaksi hizmetinin erken uygulama aşamasında sorunlarla karşılaşıldığını bildirdi. Bazı kullanıcılar rota hataları ve uzun bekleme süreleri hakkında şikayetlerde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla Cybercab tanıtımı beklentileri karşılamadı; hisseler yüzde 6 düştü - Son Dakika

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