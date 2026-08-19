Tesla'dan Las Vegas'ta Robotaksi Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tesla'dan Las Vegas'ta Robotaksi Hizmeti

Tesla\'dan Las Vegas\'ta Robotaksi Hizmeti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tesla, Las Vegas'ta sadece 10 araca izin verilen robotaksi hizmetine başlamayı hedefliyor.

Tesla, Las Vegas'ta robotaksi hizmeti başlatmak için Nevada Ulaştırma Otoritesi'ne başvurmuş ve ilk on iki ay için en fazla 5.000 araçla çalışma izni talep etmişti. Otorite, 27 Temmuz tarihli geçici kararla bu talebi büyük ölçüde reddederek yalnızca 10 tam otonom araca izin verdi. Karar, Clark County sınırları içinde geçerli olacak ve operasyonlar yalnızca Las Vegas Strip koridoru ile sınırlandırıldı. Ayrıca saatte 45 milin üzerindeki hız limitlerine sahip yollarda yolcu taşımacılığı yasaklandı.

Başvuruda Harry Reid Uluslararası Havaalanı ve Henderson Executive Havaalanı da hizmet kapsamına alınmak istenmişti. Ancak verilen izin bu havaalanlarını kapsam dışı bıraktı. Havaalanı yakınlarında yolcu alımı, havaalanı işletmecisi ve diğer yetkililerin onayına bağlandı. İzin koşulları arasında araçların üzerinde "Robotaksi" ibaresi bulunması, yolcuların her yolculuktan önce aracın sürücüsüz olduğu konusunda bilgilendirilmesi ve operasyonların Otomotiv Mühendisleri Derneği standartlarına göre insan gözetimi altında yürütülmesi yer alıyor.

Tesla'nın herhangi bir kaza, güvenlik olayı veya sistem arızasını beş iş günü içinde yetkililere bildirmesi gerekiyor. Bu zorunluluk veri kesintilerini ve yolda kalan robotaksileri de kapsıyor. Gözetim maddesi, Tesla'nın Austin'deki sürücüsüz hizmetinden daha temkinli bir yaklaşımı işaret ediyor; zira şirket Ocak ayından bu yana Austin'de araçta güvenlik gözlemcisi bulundurmadan hizmet veriyor.

Clark County, bu izin sürecinde resmi bir rolü olmadığını ancak robotaksilerin operasyonlarından doğrudan etkilendiğini açıkladı. İlçe sözcüsü, bu düzenlemenin itfaiye hizmetleri, işletme lisansları ve havaalanı operasyonları üzerinde etkili olduğunu ve kendilerini açıkta bıraktığını ifade etti.

Nevada Ulaştırma Otoritesi'nin bu kararı, daha önce benzer bir süreçten geçen Amazon'un otonom araç şirketi Zoox'un kademeli genişleme modelini örnek alıyor. Zoox, Nevada'da ilk olarak 65 araçla hizmet vermeye başlamış, ardından bu sayı 100'e çıkarılmıştı. Las Vegas'ta Zoox şu anda yaklaşık 50 araçla çalışıyor ve 3 milyon milden fazla sürüş yapıldığını belirtiyor.

Tesla, izin sürecinden önce Las Vegas'ta hazırlık çalışmalarına başlamıştı. Şirket, 37.000 metrekarelik bir binayı robotaksi operasyonları için donatmak üzere yaklaşık 3,1 milyon dolar yatırım yaptı. Ayrıca gece vardiyası süpervizörleri dahil robotaksi ekibi için işe alımlar yapıyor. Tesla'nın bölgede iki işletme lisansı bulunuyor ve geçen yıldan itibaren kamuya açık yollarda test izni de mevcut.

CEO Elon Musk, robotaksi dağıtımında temkinli bir yaklaşım izlediklerini ve yıl sonuna kadar bir düzine eyalette hizmet vermeyi beklediklerini söyledi. Ancak bu eyaletlerin hangileri olduğunu açıklamadı. Musk, şu ana kadar denetimsiz sürüşte hiçbir yaralanma veya ölüm yaşanmadığını ve bu durumun korunmak istendiğini belirtti. Robotaksi gelirinin bu yıl önemli bir katkı sağlamayacağını, 2027'de ise daha etkili olacağını söyledi.

Şimdilik izin, Tesla'ya Strip'in çeyrek millik bir bölümünde, saatte 45 mil hız sınırıyla ve yalnızca 10 araçla hizmet verme yetkisi tanıyor. Ücretli yolcu taşımacılığına ne zaman başlanacağı ise henüz belirlenmiş değil.

Kaynak: Haber Merkezi

Las Vegas, Teknoloji, Otomobil, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla'dan Las Vegas'ta Robotaksi Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de tonlarca nükleer madde bulundu Suriye'de tonlarca nükleer madde bulundu
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı’nda toplandı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
Trabzon’da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü Trabzon'da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını Polis 1 saatte zor ikna etti Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını! Polis 1 saatte zor ikna etti
Kuzenlerin kiralık araçla gezisi faciayla son buldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı Kuzenlerin kiralık araçla gezisi faciayla son buldu: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma
İmza atalı haftalar olmuştu Lemina Galatasaray’dan ayrılıyor İmza atalı haftalar olmuştu! Lemina Galatasaray'dan ayrılıyor

20:44
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
20:09
İBB davasında İmamoğlu ile ’rüşvet istediği’ iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
19:34
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
19:25
Beyaz Saray’ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
19:07
Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni
Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni
18:55
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
18:46
DEM Parti’den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 20:59:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Tesla'dan Las Vegas'ta Robotaksi Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.