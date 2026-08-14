Tesla'dan San Francisco'ya Büyük Şarj Merkezi - Son Dakika
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Tesla'dan San Francisco'ya Büyük Şarj Merkezi

Tesla\'dan San Francisco\'ya Büyük Şarj Merkezi
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Tesla, San Francisco'da 124 V4 Supercharger istasyonu içeren büyük bir şarj merkezi kurmayı planlıyor.

Tesla, San Francisco'da kentsel elektrikli araç sahiplerinin talebine yönelik büyük bir adım atarak, şehirde alışılmadık derecede büyük bir süper şarj merkezi kurmayı planlıyor. Şehre sunulan planlara göre, Waterloo Caddesi 75 adresinde, Alemany Bulvarı ile Bayshore Bulvarı'nın kesiştiği ve Highway 101'in yanında yer alan üçgen bir araç depolama alanında 124 adet V4 Supercharger istasyonu kurulacak.

Önerilen istasyon, Tesla'nın küresel çaptaki en büyük merkezlerinden biri olacak ve bu ölçekte bir proje büyük bir şehir içinde nadir görülüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Tesla'nın şehirde Market Caddesi yakınındaki 25 Mason Caddesi'nde planladığı V4 Supercharger istasyonu 35 istasyon kapasitesine sahip. Bu izin başvurusu 18 Mayıs'ta yapılmıştı. Tesla'nın 124 istasyonlu süper şarj merkezi planı, şirketin San Francisco şehrine yaptığı izin başvurusunda görülüyor.

Tesla'nın en büyük şarj merkezleri genellikle yoğun trafikli eyaletler arası koridorlarda inşa ediliyor; burada arazi daha ucuz ve yolculuk sezonunda talep artıyor. Bu merkez, 101'in Interstate 280 ile birleştiği, Peninsula, Silikon Vadisi ve San Francisco Uluslararası Havaalanı'na ulaşan kritik bir konumda yer alıyor. Ayrıca önemli yerleşim nüfusuna sahip Bernal Heights ve Bayview'a da yakın.

Tesla'nın en büyük şarj konumlarından bazıları Florida'daki Yeehaw Junction'da 200 istasyonlu ve Kaliforniya'daki Kern County'de 164 istasyonlu merkezleri içeriyor. İkincisi Kasım 2025'te tamamen faaliyete geçerken, Florida'daki en büyük merkez henüz açılmadı. Şehre sunulan haritalara göre, 124 istasyon, Tesla'nın bazı yeni konumlarda tanıttığı çekerek geçme istasyonları yerine geleneksel park düzenini kullanacak.

Planlar, tesisin günün her saati çalışacağını ve yaklaşık 416 metrekarelik bir 'mikro olanak' binası içereceğini gösteriyor. Çizimler, binanın bebek bezi değiştirme istasyonları olan iki cinsiyet nötr, erişilebilir tuvalet, su çeşmeleri ve otomatik satış makinelerinin yanı sıra depolama, temizlik ekipmanı ve sitenin güvenlik ve BT sistemleri için alan içerdiğini gösteriyor. Otomatik satış alanı kahve, sıcak içecekler ve atıştırmalıklar sunacak.

Planlarda, şirketin diğer büyük şarj merkezlerinin bazılarında kullanılan güneş enerjisi tenteleri veya Tesla Megapack bataryaları görünmüyor. Güneş enerjisi tenteleri genellikle yoğun talep maliyetlerini düşürmek ve bazı kesintiler sırasında şarj cihazlarını çalışır durumda tutmak için kullanılıyor. Başvurunun en son sürümü 29 Temmuz'da sunuldu, ancak projenin hala şehrin izin sürecinden geçmesi gerekiyor. İnşaat veya açılış tarihi açıklanmadı. Tesla yorum talebine yanıt vermedi.

Kaynak: Haber Merkezi

San Francisco, Teknoloji, Otomobil, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla'dan San Francisco'ya Büyük Şarj Merkezi - Son Dakika

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